Quels matériaux pour votre mobilier de jardin à Perpignan ?

Complice des beaux-jours, le mobilier extérieur de votre jardin à Perpignan peut quand même souffrir des aléas météo. Il doit ainsi résister au mieux aux intempéries et aux grosses chaleurs. Et sa bonne conservation ne doit pas exiger un entretien trop important. D’où l’importance de la qualité des matériaux. Résine, matières naturelles, toiles, métaux ou bois ? Quelles sont les spécificités de ces matériaux ? Voici une guide élaborer par un jardinier de Perpignan pour vous aider à bien choisir votre salon d’été.

1. Le bois exotique : teck en tête

Le teck : le plus résistant des bois exotiques. Choisissez plutôt du teck massif. Il doit être sans défaut, de préférence avec une quincaillerie en inox et des assemblages avec tenons et mortaises.



Le teck acquiert une jolie patine naturelle en grisonnant avec le temps. Pour l’entretenir, lavez-le plusieurs fois par an à l’eau savonneuse et huilez-le (préférez une huile spécifique).



A propos des autres variétés de bois exotiques. Elles sont nombreuses et comptant parmi elles, l’eucalyptus ou l’acacia.Mieux vaut hiverner ces bois exotiques car ils n’ont pas les qualités de protection du teck.

Privilégiez les bois labellisés FSC, FSC : pour Forest Stewardship Council (Conseil de bonne gestion forestière). Pas d’espèces transgéniques, peu ou pas de pesticides. Protection de la faune et de la flore en cas d’abattage et respect des droits des habitants des forêts. Protection des forêts anciennes.



Si vous rencontrez le label TFT, pour Tropical Forest Trust.

Celui-ci est une démarche qui permet à terme d’obtenir le label FSC. Il désigne une association d’industriels et de distributeurs qui garantissent la traçabilité du bois tropical, de la forêt au magasin.