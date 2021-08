Avec sa couleur chêne-choco, le programme de chambre à coucher « Tamis » de Hulsta mise sur des tons chaleureux rappelant la terre, beaucoup de bois et des lignes douces et aériennes pour le lit afin de former un contraste avec les lignes droites des commodes et des consoles, comme la déco des arts de la table .



Le goût des décorateurs d’intérieurs pour cette couleur ne se dément jamais: le blanc est l’atout incontestable dans la chambre à coucher où le stylisme est roi. Voici, pour preuve de cette mode qui perdure, la chambre réalisée avec le lit « Nuba » du designer Mauro Lipparini pour misuraemme . Il tient compte d’un style d’intérieur d’une très grande sobriété mais vise à l’adoucir et à le rendre accueillant à l’aide de formes arrondies et douces.



Le cuir brun orangé du lit « Versailles » de Machalke donne une impression de confort et d’élégance en recouvrant les lignes nettes de matières aux couleurs chaudes et accueillantes.

