des cheveux de soie pongé pendant les vacances

Il y a du paradoxe dans l’air. Au moment même où l’on aspire à être la plus séduisante possible, nos cheveux s’escriment à nous mener la vie dure. UV, eau salée, vent… L’environnement, l’été, n’a de cesse de mettre son grain de sel. On est loin de la soie Pongé pour le coup





Zut, j’ai les cheveux complètement raplapla !





C’est un grand classique: alors qu’on rêve d’une crinière de soie à la Monica Bellucci, les cheveux résistent à prendre de la hauteur. Responsable du salon international Jean Louis David à Paris, G. P. nous a soufflé un tuyau imparable : le soir, avant de se coucher, on crêpe à la racine quelques grosses mèches qu’on asperge d’un spray modelant qui va gainer le cheveu mais aussi l’assécher. Un cheveu qui manque de volume pêche aussi souvent par un excès de sébum. Au réveil, on ne brosse surtout pas mais on se sert du séchoir, tête en bas, tout en secouant la tête pour les remettre en forme. Résultat garanti ! ne pas hésiter à les enrouler ensuite autour de soie : de la soie pongé à peindre ou habotai par exemple



Adepte du shampooing quotidien ?



A condition de n’en faire qu’un seul, avec une petite quantité de produit et en rinçant abondamment. Préférer un shampooing enrichi avec un complexe antipollution et user, ensuite, à la racine (pas sur les longueurs!) d’un spray volume. Mieux : on reproduit, après le lavage, le geste décrit plus haut sur cheveux secs : quelques grosses mèches qu’on crêpe, on les asperge d’un spray volume, on laisse poser cinq minutes puis on sèche tête en bas. Le jet d’air sera toujours dirigé du cuir chevelu vers les pointes pour que les écailles s’agencent correctement. Et toujours la soie Pongé à portée de main… si délicate

