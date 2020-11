Look pour Ibiza de jour : farniente stylé

Avec près de 30°C en moyenne en été (et un seul jour de pluie par mois !), préparez-vous à affronter les fortes chaleurs comme il se doit, en termes de vêtement, si vous voulez visiter Ibiza au printemps. Les matières les plus légères, du coton au lin sont à privilégier et l’on opte pour des teintes claires. Côté silhouette, on prévoit :

– Le look du parfait vacancier (de jour) à Ibiza : le t-shirt imprimé et le bermuda feront partie des indispensables, accompagnés de tongs, espadrilles (selon les préférences), voire de mocassins pour les plus chics.

– Les accessoires qui font toute la différence : protégez-vous du soleil avec des lunettes de soleil ou encore un chapeau, un foulard léger, et pensez à prendre un sac pour la journée… notamment pour y glisser l’indispensable maillot de bain.

Entre farniente le jour et fêtes endiablées la nuit, Ibiza est un cocktail détonnant qui vous fera passer des vacances d’été inoubliables. D’autant plus si vous êtes habillé en conséquence.

Paris-Ibiza, deux heures de vol seulement pour un dépaysement garanti : difficile de ne pas succomber au charme de cette petite île des Baléares, une des plus ensoleillées du monde ! Et si elle sait se faire paradisiaque de jour, Ibiza devient un véritable dancefloor géant une fois la nuit tombée… Une île chic et choc, à deux salles, deux ambiances…