Déco : les nouveaux matériaux design

Caoutchouc, résine ou autres textures originales, les designers sont toujours à la recherche de nouveaux matériaux à utiliser. Alors, quelles sont les tendances insolites du moment ?

Le design innove

Les recherches

Les designers utilisent les innovations proposées par les fabricants de matériaux pour nous proposer les créations de demain. Pour découvrir ces nouveaux matériaux, il existe des matériauthèques qui recensent les innovations et les recherches en cours. Par ce biais, les créateurs peuvent également être mis en contact avec les industriels qui les fabriquent.

Le mobilier thermochromatique

Le design joue avec les matières, les couleurs et les humeurs. Les créations thermochromatiques sont sensibles à la chaleur. Elles changent de couleurs et s’habillent de nuances différentes en fonction de la température ambiante ou de la personne qui les touche. Ainsi le design propose une certaine interactivité entre l’utilisateur et les créations.

Modèle présenté

Cypress Stool.

Swamp Collection.

Par Nuno Erin